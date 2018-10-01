Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео

Самолет военно-воздушных сил Украины так низко пролетел над аэродромом, что чуть не задел лежащего на земле человека. У стоящего рядом самолета сорвало чехол. Видео маневра опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Виталий Панич.

Инцидент произошел на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Самолет Су-24МР принадлежит 7-й бригаде тактической авиации ВВС Украины и относится к классу Су-24МР.

В июне 2018 года штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел на предельно малой высоте над побережьем Азовского моря в районе поселка Кирилловка в Запорожской области. По словам представителей ведомства, самолет участвовал в военных учениях.

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