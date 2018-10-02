Более 6 тысяч участников из 70 стран примут участие в РЭН-2018

В Российской энергетической неделе (РЭН), которая пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года, примет участие свыше 6 тысяч гостей из более 70 иностранных государств. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

Это представители официальных и деловых кругов из Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Ливии, Люксембурга, Нидерландов, Острова Джерси, Республики Корея, Сальвадора, Саудовской Аравии, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, Шри Ланки, Японии и других стран.

По словам советника президента Российской Федерации Антона Кобякова, РЭН является крупнейшим в стране отраслевым событием, в котором вместе с первыми лицами крупнейших энергетических компаний со всего мира участвуют главы государств и правительств, ведущие мировые эксперты, руководители субъектов РФ и представители СМИ.

«Интерес к Российской энергетической неделе в Москве со стороны иностранных участников растет. В этом году мы ожидаем большое количество гостей из стран Европы и Азии. Руководители международных организаций и объединений, главы иностранных министерств и ведомств примут активное участие в мероприятиях деловой программы», — отметил Антон Кобяков.

В деловых мероприятиях РЭН примут участие главы международных организаций и объединений, в их числе генеральный секретарь Организации стран – экспортеров нефти Мохаммед Сануси Баркиндо; генеральный секретарь, главный исполнительный директор Мирового энергетического совета Кристоф Фрай; президент Международного газового союза Канг Джо-Мунг; генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Юрий Сентюрин; генеральный секретарь Международного энергетического форума Сунь Сяньшэн; вице-президент по экономике, министр промышленности и национального производства Боливарианской Республики Венесуэла Тарек Эль-Айссами; первый заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич; Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия, председатель совета директоров Arabian Oil Company (Saudi Aramco) Халид А. аль-Фалих.

Свое участие в Форуме подтвердили 20 министров из разных стран.

Общее число участников РЭН-2017 превысило 10000 человек. Количество иностранных стран-участниц московской площадки РЭН-2017 составило 94.