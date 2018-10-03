Instagram упал

Приложение Instagram оказалось недоступно по всему миру. При попытке зайти на сайт система выдает «5xx Server Error». При заходе в приложение со смартфона пользователя предупреждают о том, что обновление ленты невозможно.

Ошибка свидетельствует о неполадках в работе сервера.

Сайт Down Detector зафиксировал сбой в районе 10:00. На недоступность сервиса жалуются пользователи из США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Португалии, Швейцарии и других стран.

По состоянию на 2018 год число зарегистрированных пользователей Instagram составляет 1,1 миллиарда человек. Приложение принадлежит компании Facebook, которая приобрела сервис в 2012 году.

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