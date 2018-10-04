Выпущено белье для победивших рак груди женщин

Шведский производитель одежды и аксессуаров H&M выпустил специальную линию бюстгальтеров под названием Close to my heart («Близкий моему сердцу») для перенесших рак груди женщин. Об этом сообщает Independent.

Коллекция вдохновлена историей одной из сотрудниц, которая справилась с болезнью и долгое время не могла найти «доступное, стильное и функциональное» белье.

Компания заявляет, что все вырученные от продаж средства будут переведены на счет American Cancer Society (Американского онкологического общества). В сумме организация планирует собрать 125 тысяч долларов, чтобы потратить их на исследования в области рака груди.

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В коллекцию вошли несколько моделей бюстгальтеров из микрофибры и кружева в нейтральных телесных тонах. В некоторых из них предусмотрены специальные карманы для протезов.

В июле H&M стал первым крупным масс-маркетовым брендом, который отказался ретушировать тела моделей на рекламных фотографиях. Фотографы оставили растяжки на бедрах, шрамы на теле и волосы на руках у девушек, демонстрировавших купальники.

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