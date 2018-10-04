Университетский клерк потратил тысячу часов на порно и поплатился

Сотрудник японского Университета Кобе был пойман за систематическим просмотром порно в рабочее время и отстранен от работы. Об этом сообщает Sora News 24.

40-летний мужчина, имя которого не раскрывается, устроился в университет в 2016 году. Он занимался оформлением бумаг и при необходимости помогал сотрудникам отдела кадров. В декабре 2017 года руководство заведения получило анонимную жалобу на сотрудника. В ходе расследования выяснилось, что в общей сложности японец провел 1220 часов на сайтах для взрослых. В большинстве случаев он рассматривал либо мангу с эротическим содержанием, либо изображения на сайте по обмену обнаженными фотографиями.

Сотрудник не стал отрицать свои действия, объяснив их желанием отвлечься в перерывах между выполнением заданий. Однако, судя по данным университета, он потратил как минимум 720 часов за просмотром порноконтента в те часы, когда должен был работать. В среднем он тратил на свое увлечение по 50 часов в месяц.

В настоящее время он отстранен от работы на шесть месяцев.

В июле суд Валенсии запретил сотруднику архива провинции в течение девяти лет занимать государственные посты, поскольку тот на протяжении десяти лет появлялся на рабочем месте только ради отметки, а затем отправлялся по своим делам. В ходе расследования не было обнаружено ни одного задокументированного эпизода с результатами его работы.

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