Сезон охоты на копытных животных стартовал в Подмосковье

Осенне-зимний сезон охоты на копытных животных стартовал в Московской области, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент Ленты.ру в четверг, 4 октября.

«Этот вид охоты занимает значительное место в охотничьей культуре и любим многими охотниками Московской области. Поохотиться можно на лося, благородного и пятнистого оленей, косулю, кабана», — сказал Разин.

Он напомнил, что в этом году увеличен лимит добычи лося, благородного и пятнистого оленя, а лимит добычи косули снижен. «В этом сезоне охоты разрешается добыть 883 лося, 175 косуль, 93 благородных оленей и 124 пятнистых оленей», — уточнил министр.

23 апреля Разин рассказал о нарушениях, которые допускают подмосковные охотники. Он отметил, что в этому году было зафиксировано больше нарушений. Позже он сообщил, что противоправные действия охотников нанесут на специальную интерактивную карту. Это позволит уделять больше внимания проблемным районам. Министр не уточнил, когда проект будет реализован.

