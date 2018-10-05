На кинофестивале в Пусане покажут фильм российского режиссера

В рамках Пусанского международного кинофестиваля пройдет мировая премьера фильма «Подвал» российского режиссера Игоря Волошина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Смотр стартовал в Южной Корее 4 октября. Картина Волошина заявлена в программе World Cinema, наряду с работами таких кинематографистов, как Гаспар Ноэ, Альфонсо Куарон, Паоло Соррентино и братья Коэн.
«Подвал» — психологический триллер о семейном кризисе. В российский прокат лента выйдет в ноябре.
Роли в картине исполнили такие артисты, как Жан-Марк Барр, Ольга Симонова, Далиб, Симонетта Гладка, Ян Мистрик, Чонгор Кассаи, Роман Скамене, Сюзанна Вейводова и Джон Робинсон.