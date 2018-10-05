Киев связал заявления Лукашенко с российскими деньгами

Распространенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко информация об идущем в страну с Украины потоке оружия не соответствует действительности. С таким заявлением в беседе с «Укринформом» выступил глава Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Петр Цигикал.

«Мы ежемесячно обмениваемся отчетами с белорусами. Был и разговор первого заместителя ведомства Василия Серватюка с первым заместителем пограничного ведомства Беларуси, во время которого тот заверил, что никаких фактов относительно перемещения оружия у них нет. И задержание, которое состоялось в Гомельской области на квартире у белоруса (в начале сентября в регионе был задержан начальник ТЭЦ Городейского сахарного комбината Леонид Штейн, при обыске у него обнаружили 19 единиц боевого оружия: пулемет, два автомата Калашникова, винтовки — прим. «Ленты.ру»), где нашли оружие, никакого отношения к границе не имеет», — сказал Цигикал.

Также он подчеркнул, что не может прокомментировать заявление Лукашенко, в котором президент Белоруссии распорядился укрепить границу с Украиной. «Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — сказал Лукашенко в конце сентября.

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При этом Цигикал отметил, что обладает информацией о «большом денежном транше» в Белоруссию из России. «Возможно, это повлияло на политические заявления», — предположил он. 21 сентября белорусский лидер обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность предоставления Минску кредита на сумму в миллиард долларов.

Глава Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) добавил, что намерения Минска увеличить количество пограничников соответствует нынешнему времени. «На сегодняшний день мы тоже увеличиваем количество наших подразделений на границе, это связано с новой тактикой, которую ведет ГПСУ», — указал Цигикал и объяснил, что в настоящее время подразделения Госпогранслужбы находятся ближе к границе и охраняют участки в 20 километров, а не в 100 километров, как было ранее.

«Тем самым мы наращиваем плотность границы, чтобы противодействовать существующим угрозам — нелегальной миграции, контрабанде товаров и наркотиков», — подчеркнул он.

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