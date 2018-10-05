Швейцарский актер Венсан Перес приедет в Москву, чтобы представить фильм «Основано на реальных событиях». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Гала-премьера ленты с участием актера пройдет 9 октября в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском». Картина откроет V фестиваль французского кино LE CINEMA FRANÇAIS. После показа Перес ответит на вопросы зрителей.

Фестиваль пройдет с 9 по 14 октября. Лучшие французские фильмы сезона покажут в 16 городах России. Все ленты будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Мировая премьера картины «Основано на реальных событиях» состоялась в рамках 70-го Каннского кинофестиваля.

Ознакомиться с подробным расписанием и приобрести билеты можно на сайте кинотеатров.