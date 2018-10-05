Китай обвинил США в клевете

Представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин назвала «абсолютно смехотворными» заявления вице-президента США Майка Пенса о китайском вмешательстве в американские выборы и обвинила его в «безосновательных обвинениях». Об этом сообщает South China Morning Post.

«Мы призываем США исправить свою ошибку и прекратить беспочвенные обвинения и клевету, вредящую интересам Китая и китайско-американским отношениям», — сказала Чуньин.

«Это всего лишь слухи, смесь правды и лжи и сфабрикованные данные. Китайская сторона высказывает в отношении этого решительный протест», — добавила она.

Ранее, 4 октября, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Китай вмешивался в американские выборы и планирует влиять на предстоящие выборы в Конгресс в отместку за торговую войну. По его словам, «вмешательство России бледнеет в сравнении с китайским».

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До этого президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс США. По мнению Белого дома оно достигло недопустимого уровня.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США. По оценкам Bloomberg, ожидается, что из-за потерь в торговой войне по итогам года ВВП Китая вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года.

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