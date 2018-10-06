Медведев испытал разработанную на подмосковном заводе фотокамеру

Подмосковные инженеры продемонстрировали председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву тестовый образец цифровой фотокамеры Zenit M, которая будет выпускаться на Красногорском заводе имени Зверева. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы регионального правительства.

Дмитрий Медведев посетил Красногорск с рабочим визитом 5 октября. Его сопровождали первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов и министр образования Ольга Забралова.

Премьер осмотрел новый фотоаппарат, после чего сделал несколько снимков окруживших его журналистов. «Аппарат поступит в продажу в начале 2019 года, он не уступает по качеству зарубежным аналогам и будет стоить более чем в два раза дешевле. Дизайн повторяет облик легендарных камер», — говорится в сообщении.

Медведев также осмотрел цех сборки товаров народного потребления, гражданской и специальной продукции, и посетил музей предприятия.

Красногорский завод производит линзы и механические детали для сборки объективов, которые подходят для камер всех самых известных мировых производителей.