Голландская разведка признала ГРУ одной из лучших спецслужб мира

Директор Службы разведки и безопасности Нидерландов Онно Айкелсхайм считает, что Главное разведывательное управление (ГРУ) является одной из лучших спецслужб в мире. Об этом он рассказал в комментарии агентству Reuters.

«Я не люблю рейтинги, но ГРУ находится на верхних позициях в этой сфере», — заявил он, добавив, что российская спецслужба является «явной угрозой».

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4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о предотвращении российской кибератаки. По ее словам, четверых россиян арестовали 13 апреля неподалеку от штаб-квартиры ОЗХО в Гааге. Они находились в припаркованной машине, начиненной аппаратурой для слежения, позднее их депортировали. Появились также имена и фотографии мужчин, которых называют российскими военными разведчиками.

Позднее американский Минюст заявил, что все они являются «офицерами российской армии», а именно — сотрудниками Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ). Их обвиняют во взломах компьютеров, использовании мошеннических схем, краже личных данных и отмывании денег. Указывается, что противозаконную деятельность они вели примерно с декабря 2014 года и как минимум по май 2018-го.

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