Германия присоединилась к обвинениям США в адрес России

Германия поддерживает версию США и Нидерландов о причастности Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) к кибератакам. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.

По его словам, Германия «с вероятностью, граничащей с уверенностью, исходит из того, что за хакерской группой APT28 стоит российская спецслужба ГРУ». Такая оценка основывается на «очень хорошей собственной системе источников и собранных фактов», пояснил он.

Зайберт также подчеркнул, что Берлин полностью доверяет данным из США и Нидерландов. Он добавил, что Германия «резко осуждает подобные атаки на международные организации и учреждения своих союзников». Берлин также призывает Москву «признать свою ответственность и прекратить такие действия», отметил политик.

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4 октября США обвинили семерых россиян в кибератаках против физических и юридических лиц в США, а также компаний и международных организаций по всему миру.

При этом четверых из этих подозреваемых Нидерланды в тот же день обвинили в попытке совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Остальные трое в июле получили от США заочное обвинение о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.

Ранее СМИ уже писали, что хакерская группировка APT28 якобы связана с российской военной разведкой. Она также известна как Fancy Bear, ей приписывают атаки на информационные системы Белого дома, НАТО, Демократической партии США и других структур.

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