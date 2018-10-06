Дэнни Трехо согласился стать Кощеем Бессмертным

Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо рассказал, что готов сыграть роль Кощея Бессмертного. Об этом он сообщил на встрече с поклонниками в рамках фестиваля Comic Con Russia, передает ТАСС.

Одна из поклонниц спросила актера, хотел бы он сыграть роль известного русского персонажа Кощея Бессмертного. «Да, мне очень нравится играть подобных героев», — ответил Трехо.

Актера также спросили, есть ли у него планы открыть мексиканский ресторан в Москве. В ответ на это он спросил зрителей, хотели бы они этого. После одобрительной реакции зала он сказал, что любит готовить и «готов сделать тако для всех».

Фестиваль Comic Con Russia проходит с 4 по 7 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса «Крокус Экспо».

Дэнни Трехо получил известность благодаря фильмам режиссера Роберта Родригеса. В их числе — хоррор-трилогия «От заката до рассвета», приключенческая серия «Дети шпионов», а также «Мачете». За свою карьеру он исполнил более 200 ролей, благодаря которым за ним закрепилось амплуа харизматичного злодея.

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