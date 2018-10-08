Группа Little Big представит новый альбом в Москве

Группа Little Big выступит в московском Adrenaline Stadium с композициями из нового альбома Antipositive. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Первая половина пластинки вышла 8 мая. На концерте, который запланирован 19 октября, музыканты из Little Big представят альбом целиком.

«Antipositive — это лихой микс из панка, рейва и рэпа, прочитанного с сильным издевательским русским акцентом. Кроме того, в новом альбоме больше протеста, агрессивнее музыка, в некоторых треках появилась электрогитара, которая вносит в общую картину необходимый живой напор», — отметили организаторы концерта.

5 октября Little Big выпустила клип на трек SKIBIDI, который менее, чем за три дня собрал почти десять миллионов просмотров.

Билеты на концерт Little Big можно приобрести на сайте клуба Adrenaline Stadium.

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