Турецкие полицейские почитали новости и задержали главного вора Азербайджана

Стамбульская полиция в ходе спецоперации задержала главного вора в законе Азербайджана Надира Салифова, известного в криминальных кругах как Лоту Гули. Об этом сообщает издание Sozcu.
О Салифове заговорили в Турции после убийства криминального авторитета из Азербайджана Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский).
Салифов попал в поле зрения Управления по борьбе с организованной преступностью Стамбула после распространившейся в российских СМИ информации о том, что он собирает с предпринимателей в Калужской области России дань, находясь при этом в Турции.
8 октября сообщалось, что Салифов обложил данью крупных азербайджанских предпринимателей при помощи видеоконференции.
23 августа Салифова задержали в Подгорице, столице Черногории, но позже отпустили.
На сегодняшний день Надир Салифов наряду с Мерабом Джангвеладзе (Сухумский) и Лашей Шушанашвили (Руставский) считается одним из самых влиятельных воров в законе и возможным претендентом на лидерство в преступном мире России. Прежний лидер, Захарий Калашов (Шакро Молодой), недавно получил почти 10 лет тюрьмы за вымогательство.