Ким Чен Ын решил подружиться с католиками

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян главу римско-католической церкви папу Франциска. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя резиденции президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, глава государства привезет приглашение папе во время визита в Ватикан 17-18 октября. «На встрече он передаст папе Франциску приглашение от председателя Кима», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что такой жест должен подчеркнуть намерения Кима по установлению мира на Корейском полуострове. О намерении пригласить главу римско-католической церкви лидер КНДР сообщил Муну во время третьего межкорейского саммита в сентябре.

Ранее представитель Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявлял, что в соборе Святого Петра пройдет специальная месса за мир на полуострове.

Между Ватиканом и КНДР официально не установлены дипломатические отношения. Северокорейская конституция гарантирует гражданам свободу вероисповедания. Однако в стране запрещена деятельность религиозных учреждений, за исключением тех, что контролируются государством.

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