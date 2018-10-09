Власти Подмосковья отметили ценность фестиваля студенческого спорта

Всероссийский фестиваль студенческого спорта, который впервые состоялся на территории Московской области, очень важен для областного спортивного движения, заявил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 9 октября.

«Это мероприятие сполна реализует цель по популяризации студенческого спорта среди неспортивных вузов. Московская область была рада провести у себя такое крупное событие», — сказал Терюшков.

Он добавил, что соревнования продемонстрировали заинтересованность молодого поколения в спортивном образе жизни. Отдельно министр отметил, что состязания в основном проходили на конькобежном центре «Коломна», «который по праву считается одним из самых современных в Европе».

Всероссийский фестиваль студенческого спорта состоялся в Коломне. В нем приняли участие свыше 700 студентов из всех регионов страны. Они участвовали в соревнованиях по конькобежному спорту, гиревому спорту, настольному теннису, шахматам, баскетболу, самбо и плаванию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал развивать детский спорт в регионе. Он распорядился открыть новые спортивные центы, в которых смогут заниматься жители всех возрастов. Глава региона неоднократно говорил о том, что здоровый образ жизни необходимо поощрять.