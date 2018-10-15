В Кремле рассказали о «закрывающей всю планету» С-700

В Кремле не располагают информацией о якобы имеющейся в распоряжении России зенитной ракетной системе С-700, о существовании которой ранее заявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

«Как пресс-секретарь президента я не располагаю информацией о столь чувствительной области, как военная техника, поэтому здесь я ничего не могу сказать, наверно, просто у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что лидер ЛДПР «абсолютно прав», называя российские системы противовоздушной обороны лучшими в мире. «Мы можем подтвердить это официально», — подчеркнул пресс-секретарь.

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Ранее в октябре Жириновский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что Россия обладает системами противовоздушной обороны С-600 и С-700, которые могут «всю планету закрыть». «И ни один самолет не поднимется в воздух», — пригрозил политик.

На данный момент самой передовой российской ЗРС является С-400 («Триумф»), позволяющая уничтожать все существующие средства нападения с воздуха и из космоса в радиусе 400 километров. Кроме того, в настоящее время разрабатывается комплекс нового поколения С-500 («Прометей»), ракета которого в ходе испытаний, по данным источников в американской разведке, поразила цель, пролетев 481 километр. О создании комплексов С-600 и С-700 ничего неизвестно.

В 1990-х Жириновский заявлял о существовании сверхсекретного оружия под названием «Элиптон», в ходе испытаний которого якобы погибли 12 боснийских солдат.

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