Тяжело больная девушка проспала два года и очнулась с весом больше центнера

Жительница Великобритании Мизе Кокли (Misé Coakley) рассказала, как «проснулась толстой» после почти двух лет тяжелой болезни, в течение которой она спала по 22 часа в сутки. Ее историю рассказывает издание The Mirror.

Британка объяснила, что проблемы начались после смерти ее отца в авиакатастрофе в 2009 году. Женщина с головой погрузилась в работу в баре и забыла о собственном здоровье. Затем Кокли в надежде забыться устроилась работать на корабль и все время проводила под палящим солнцем.

В ноябре 2010 года женщина заболела сразу тремя опасными заболеваниями: менингитом, корью и инфекционным мононуклеозом. Она так сильно ослабела, что не могла ходить, и ползала по дому. У Кокли не было сил на приготовление здоровой пищи, поэтому она ела чипсы, шоколадки и пила протеиновые диетические коктейли. Домашние переносили ее с дивана на кровать и обратно. За это время она поправилась с 42 размера до 56 и набрала 50 килограммов.

«Я не употребляла тысячи калорий в день. Просто я большую часть времени находилась в бессознательном состоянии, стоило мне немного подвигаться, как я засыпала от переутомления. Я ела нездоровую еду и совсем не тратила энергию. У меня не было сил даже съесть овсянку или суп, я засыпала несколько раз в процессе. Поэтому я перекусывала», — объяснила британка.

В 2016 году она отправилась на свадьбу к родственникам и поняла, что у нее серьезные проблемы, потому что ей пришлось надеть под платье велосипедные шорты из-за сильного трения ног друг о друга. После этого женщина, весившая 117,4 килограмма, начала худеть с помощью профессиональных диетологов. Теперь она весит 66,7 килограмма и сама помогает страдающим от ожирения людям.

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