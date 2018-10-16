В Саудовской Аравии разбился военный самолет

Самолет Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение на северо-западе страны, сообщает Arab News.

Борт упал во время тренировочного полета в понедельник, 15 октября, уточняет издание. Все находившиеся на борту погибли, заявили в министерстве обороны страны, однако их количество не уточняется. По факту крушения произведенного в Великобритании самолета Hawk проводится расследование, которое должно выявить причины аварии.

В июле снятый с вооружения американский военно-транспортный самолет Douglas C-47 Skytrain во время взлета зацепил крылом взлетно-посадочную полосу и загорелся. Тогда никто не погиб. Из тринадцати пассажиров, находившихся на борту самолета, семь получили ранения, а один — сильные ожоги.

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