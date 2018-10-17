Мертвого китайского генерала исключили из партии

Коммунистическая партия Китая (КПК) исключила из своих рядов генерала Чжан Яня, который совершил самоубийство в 2017 году после обвинений в коррупции. Об этом сообщило издание Newsweek.

Следователи установили, что он брал и давал взятки, а также владел ценностями из неустановленных источников. Его преступления были оценены как «крайне серьезные», а их влияние — как «крайне тлетворное».

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Все имущество Чжана было конфисковано. В ходе расследования его также лишили воинского звания. Членство в коммунистической партии у него отозвали уже посмертно — он покончил с собой, не дожидаясь приговора.

Генерал Чжан был членом Центрального военного совета КНР, высшего государственного органа, руководящего вооруженными силами страны, и возглавлял в нем отдел политической работы. Он участвовал в 17 и 18 съездах КПК в рядах Центрального Комитета партии. Сообщается, что из списков участников 19 съезда его имя уже убрано.

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