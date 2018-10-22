Из жизни
 
Последние новости
Назван главный кандидат на замену Карреры в «Спартаке»
Киселев объяснил желание сузить свободу слова в России
Подросток взорвал автомат по продаже билетов и погиб
Сообразительный подросток отбил друга у крокодила
Российскую экономику спасла нефть
В компьютеры москвичей бесплатно залезут 
Пенсионер вышел на прогулку с собакой и три недели блуждал по тайге
Россия захотела от США объяснений
Российский полицейский забодал задержанного и попал на видео
В РПЦ отреагировали на сообщения о визите папы Римского в Москву
Новости партнеров

Морской «цыпленок без головы» заплыл в холодные воды и удивил ученых

Перейти в «Мою Ленту»
metro.co.uk

Ученым впервые удалось заметить в водах Антарктики морской огурец вида Enypniastes eximia, известный как «цыпленок без головы». На видео обратил внимание информационный портал ABC News.

Исследователь из австралийского антарктического отдела Дирк Уэлсфорд (Dirk Welsford) назвал появление существа «настоящим сюрпризом». «Мы никогда не видели такое животное. Мы не знали что это, поэтому сделали то, что делают многие ученые, — погуглили», — объяснил он. Сделать уникальные кадры им удалось с помощью новых камер для подводной съемки.

Ранее считалось, что Enypniastes eximia водятся только в теплых водах неподалеку от Багамских островов, однако его удалось снять в акватории Южного океана.

Морской огурец этого вида отличается от своих сородичей тем, что активно передвигается и живет на глубине от 500 метров до 5 километров. Чтобы защититься от хищников в экстренных ситуациях, особи этого вида сбрасывают светящуюся розовую кожу. Она распадается на части и отвлекает атакующее животное, а морской огурец успевает уплыть.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Headless chicken monster of the deep caught on camera in Southern Ocean
На побережье Камчатки обнаружили останки волосатого монстра
Началась онлайн-трансляция происходящего в самом глубоком месте Земли
На испанском пляже обнаружили морского «монстра»
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0521 октября

Похитители «Рождества»

Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
08:39Сегодня

Вечно юная актриса раскрыла секрет своей молодости

21:0319 октября

Десятки кошельков с документами и кредитками засорили трубу

06:31Сегодня

Старик 40 часов ждал спасения на дне шахты и убил трех гремучих змей

Из жизни00:0312 октября

Тяжелая рука

Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
22:5621 октября

Обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами в Индии

17:2019 октября

Карманник обманывал пенсионеров с помощью кетчупа и угодил в тюрьму

21:5621 октября

Посетители ночного клуба в США допрыгались и провалились под пол

Из жизни00:07 9 августа
Джерри и Рита Альтер

Унесли в могилу

Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
14:3721 октября

Шестилетняя девочка спасла мать от зверского насилия отца

15:0019 октября

Меган Маркл рассказала о работе мусорщиком

19:2719 октября

Большая белая акула напала на серфера и вцепилась ему в руку

Россия
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
В РПЦ отреагировали на сообщения о визите папы Римского в Москву
Пьяный москвич запрыгнул в машину с кипящим битумом и сварился
Восстановить водительские права после пьяного ДТП стало проще
Челябинская няня изобрела способ незаметно воровать котлеты у детей
Все материалы
Мир
Мухаммад ибн Салман Аль СаудПринц крови
Он убивает родных, тратит миллиарды и скоро станет королем
Подросток взорвал автомат по продаже билетов и погиб
Россия захотела от США объяснений
Россия рассказала о готовности усилить военное присутствие в Африке
В США задумали узаконить лишь два пола
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Пан партизан
Зачем Польша учит своих граждан воевать с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Украинский штурмовик пролетел на сверхмалой высоте и попал на видео
Россия собралась защитить Белоруссию
На Украине анонсировали возвращение в строй самой мощной единицы флота
Украина лишилась 40 процентов боеприпасов
Все материалы
Экономика
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Money back
Церемония премии Musicbox-2018 закончилась скандалом
Взяли кэшем
Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
Редакция русского The Hollywood Reporter запустит свой журнал
На AliExpress раскрыли число российских пользователей
Усманов передаст контроль над Mail.ru Group топ-менеджменту компании
Украина получит от МВФ почти 4 миллиарда долларов
Все материалы
Силовые структуры
Генрих СечкинБольшая рыба
Он был вором и получил награду от Брежнева. Его песню «Постой, паровоз» знали все
«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»
Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно происхождение денег на покупку оружия керченским стрелком
Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом
Борец с экстремизмом из МВД насмерть сбил пенсионера
В убийстве женщины-следователя из Подмосковья заподозрили беглеца в Черногорию
Все материалы
Наука и техника
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Назван способ избежать потери зрения
Китайский клон Су-33 сочли лучше оригинала
Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»
Раскрыта главная ошибка сборщиков упавшего «Союза»
Все материалы
Спорт
Теперь по-взрослому
Загитова и Медведева сразятся в новом сезоне. Чья возьмет?
Падшие короли
Команда Ковальчука на дне НХЛ. Сможет ли он ее спасти?
«Спартак» избавился от Карреры
Кокорину и Мамаеву в СИЗО доверили по очереди мыть туалеты
Моуринью учуял крота в «Манчестер Юнайтед»
Партнерский материал
Дзюба против «Динамо» и битва на Туманном Альбионе
Главные ставки на самые яркие матчи в европейском футболе
«Спартак» уволит главного тренера
Все материалы
Культура
Том Йорк«Я страшный зануда, знаю»
Фронтмен Radiohead Том Йорк о саундтреке «Суспирии», славе и смерти жены
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
«Рисковать ли жизнью своего ребенка ради спасения других?»
Вопреки жене, он сделал нелегкий выбор. Но потом ни разу не пожалел о нем
Мединский посетовал на чушь в головах молодежи
Аниту Цой госпитализировали
Шнуров предложил мылить веревки после слов Путина о ядерной войне
У лидера группы «Дюна» и его супруги нашли рак
Все материалы
Интернет и СМИ
Красная война
Китай взламывает США по всем фронтам. Следующей может стать Россия
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Дерзкий совок
Этот журнал прославлял советские ценности и эротику. А затем бесславно исчез
В России выяснили степень доверия к прессе
Россияне определили самых влиятельных журналистов
Звезда телешоу созналась в наркотической зависимости
Секс-кукла произвела фурор на сайте знакомств
Все материалы
Ценности
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Царская дичь
Как Екатерина II развлекалась с фаворитами, пока тысячи россиян умирали в Крыму
Бренд Balenciaga заподозрили в плагиате дизайна с копеечного ароматизатора
Окурок мертвой рок-звезды купили за 250 евро
Ким Кардашьян снялась с голым мужчиной и опозорила мужа
Беременная Меган Маркл перестала подчиняться желаниям королевы
Все материалы
Путешествия
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Туры в Турцию для россиян продолжат дорожать
В России предупредили о возможной остановке работы авиакомпаний
На Кипре двое россиян сорвались на автомобиле с обрыва
Вылетавший в Москву самолет остановили куропатки
Все материалы
Из жизни
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Пей до капли
Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Вечно юная актриса раскрыла секрет своей молодости
Старик 40 часов ждал спасения на дне шахты и убил трех гремучих змей
Обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами в Индии
Посетители ночного клуба в США допрыгались и провалились под пол
Все материалы
Видео: тест Lada Xray Cross
Почти сто тысяч рублей сверху — и обычный Xray превратится в Xray Cross
Очевидное и вероятное
Как будут выглядеть BMW X8, M3 и другие новинки баварской марки, которые мы очень ждем
Mercedes A-Class: теперь седан
Какие еще сюрпризы приберегла младшая модель Штутгарта в любимом российском формате?
Видео: самая дорогая Тойота
6 млн рублей за новую роскошную версию Land Cruiser Executive Lounge — почему она столько стоит?
Ford Mustang превратят в «четырехдверное купе»
Ford показал первое изображение гибридного «Мустанга»
У Tesla Model 3 появилась «дешевая» версия
Все материалы
Дом
«Ребенок, любовь — все забыто»
Бедная москвичка нашла мужа с квартирами и дачей. После развода она потеряет все
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Названы районы Санкт-Петербурга с дешевым съемным жильем
Сбербанк повысил ипотечные ставки
Полицейский помог черным риелторам и отправился в тюрьму
Москва установила офисный рекорд
Все материалы