Морской «цыпленок без головы» заплыл в холодные воды и удивил ученых

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Ученым впервые удалось заметить в водах Антарктики морской огурец вида Enypniastes eximia, известный как «цыпленок без головы». На видео обратил внимание информационный портал ABC News.

Исследователь из австралийского антарктического отдела Дирк Уэлсфорд (Dirk Welsford) назвал появление существа «настоящим сюрпризом». «Мы никогда не видели такое животное. Мы не знали что это, поэтому сделали то, что делают многие ученые, — погуглили», — объяснил он. Сделать уникальные кадры им удалось с помощью новых камер для подводной съемки.

Ранее считалось, что Enypniastes eximia водятся только в теплых водах неподалеку от Багамских островов, однако его удалось снять в акватории Южного океана.

Морской огурец этого вида отличается от своих сородичей тем, что активно передвигается и живет на глубине от 500 метров до 5 километров. Чтобы защититься от хищников в экстренных ситуациях, особи этого вида сбрасывают светящуюся розовую кожу. Она распадается на части и отвлекает атакующее животное, а морской огурец успевает уплыть.

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