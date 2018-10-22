Жителей Подмосковья пригласили проголосовать за благоустройство дворов

Интернет-голосование жителей Подмосковья за включение дворовых территорий в программу комплексного благоустройства на следующий год стартует на портале «Добродел» в понедельник, 22 октября. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Для этого голосования в системе "Добродел" размещены адреса оставшихся шести тысяч дворов из всех муниципальных образований. У нас всего около 12,9 тысячи дворовых территорий, более 6,9 тысячи благоустроили в предыдущие годы также с учетом результатов голосования жителей», — сказал министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

Он уточнил, что в прошлом году в голосовании по благоустройству территорий приняли участие более 26 тысяч человек. С жителями домов в обязательном порядке согласуют объем и виды работ, отметил министр.

С начала реализации соответствующей региональной программы в Подмосковье благоустроена почти половина дворовых территорий. «Московская область — один из первых субъектов в России, который организовал общественное голосование жителей за включение дворовых территорий в план комплексного благоустройства дворов», — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев высоко оценил благоустроенность региона. Он подчеркнул, что власти планируют продолжать программы по восстановлению парков и других общественных зон. Воробьев также отметил активное участие местных жителей в обсуждении благоустройства Московской области. По его словам, это очень помогает властям.