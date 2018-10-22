На крыше в Москве пройдет фестиваль Life and Death

В Москве на крыше Бадаевского пивного завода пройдет шоукейс итальянского лейбла Life and Death. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Мини-фестиваль начнется 9 ноября в 23:00 в пространстве Heaven (бывшая «Крыша мира») на Кутузовском проспекте. Ограниченное количество билетов доступно в предпродаже по ссылке.

В лайн-апе заявлены такие артисты лейбла, как Pachanga Boys, Perel, Moscoman, Eagles & Butterflies, а также основатель сообщества Манфреди Романо, он же DJ Tennis.

Вечеринка будет построена на противоречиях: на одном танцполе будут играть IDM и техно, на втором — фанк и диско.