РПЦ посоветовала воздержаться от посещения популярной у россиян святыни

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков рекомендовал паломникам Русской православной церкви воздержаться от посещения монастырей Афона. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, отказаться от посещения горы стоит потому, что «сейчас это будет не очень полезно в дисциплинарном отношении». Он также уточнил, что это не запрет, а лишь рекомендация.

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«В решениях Синода содержится лишь одно запрещение для наших прихожан. Оно связано с евхаристическим общением, участием в таинствах, члены Русской православной церкви не должны участвовать в евхаристии, божественных литургиях, которые совершают архиереи и клирики Константинопольского патриархата», — добавил Волков.

Помимо этого, священник отметил, что решение Синода может повысить интерес православных паломников к святыням в России.

15 октября сообщалось, что прихожане РПЦ не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон в Греции из-за разрыва общения между Московским и Константинопольским патриархатами. Тогда пресс-секретарь патриарха Кирилла пояснил, что верующие РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться и принимать участие в других таинствах, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя.

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15 октября в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором священнослужители признали невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, что такое решение Синод вынудили принять последние действия Вселенского патриархата.

На горе Афон расположено 20 православных монастырей, которые с 1312 года находятся под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Это место считается крупнейшим в мире средоточием православного монашества и почитается как земной удел Богородицы — земля, которая находится под особенным покровительством Божией Матери.

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