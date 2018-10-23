Первый фестиваль авторской фотокниги Fotobookmarket пройдет в Москве с 2 по 4 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятия пройдут в Сахаровском центре. В культурной программе презентации книг, лекции, портфолио-ревю и автограф-сессии. Свои работы представят как известные, так и начинающие фотографы, в том числе Игорь Мухин, Артем Житенев, Алексей Мякишев, Евгений Фельдман и Андрей Иванов. Вход на фестиваль бесплатный.

Вся галерея «Прощай, немытая!» Продолжить Фото: Андрей Иванов 1 /18

Подобные фестивали проходят по всему миру, в частности в Париже, Лондоне, Амстердаме, Токио, Шанхае и Нью-Йорке.