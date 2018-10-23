В России выступит рок-группа Three Days Grace

Альтернативная рок-группа Three Days Grace даст концерты в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Группа приедет в Россию четвертый раз в рамках поддержки нового альбома Outsider, который артисты выпустили в марте 2018 года.

Концерт в Санкт-Петербурге пройдет 2 ноября в пространстве A2 Green Concert, а 4 ноября музыканты выступят в Москве в Adrenaline Stadium. Билеты можно приобрести на сайте концертного агентства.

Канадский коллектив выступает с 1997 года. Команда записала шесть альбомов, некоторые из которых получили платиновый и золотой статус, а песни группы также попадали на верхние строчки музыкальных чартов Канады и США.