Смертельная авария в Петербурге попала на видео

В Санкт-Петербурге произошла массовая авария, жертвами которой стали восемь человек. Видеозапись с места происшествия опубликована в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По данным местного управления МВД России, ДТП произошло 27 октября около шести часов вечера на 36-м километре Западного скоростного диаметра в Курортном районе Санкт-Петербурга. Грузовик Iveco столкнулся с попутным автомобилем Scania, в результате чего выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Hyundai Starex. После столкновения обе машины загорелись.

Водитель и семь пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Водитель Iveco госпитализирован в тяжелом состоянии, водитель Scania не пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека.

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