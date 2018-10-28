Десятки овец умерли в украинском порту из-за бюрократии

Более 50 овец погибли в фуре, которую в течение двух недель держали закрытой на территории морского торгового порта «Черноморск» в Одесской области. Об этом сообщает УНИАН.

Всего из 300 животных погибли 54. По информации волонтерской организации UAnimals в Facebook, фуру с животными уже разгрузили, а оставшихся живых овец покормили. Они остаются под наблюдением волонтеров и ветеринаров.

Груз с овцами отправили на экспорт из Украины в Турцию 6 октября. Но турецкая сторона без объяснения причин не приняла его, и уже 12 октября животных вернули обратно.

Однако украинские ветеринары запретили ввозить груз в страну из-за потенциально опасных инфекций, которые распространены в Турции. Фура простояла в порту до 27 октября, после чего овец повезли на утилизацию в Винницкую область, чтобы избежать распространения инфекций. Зоозащитники потребовали не убивать выживших животных. На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В сентябре стало известно, что ведомственные лошади кавалерийского полка Управления внутренних дел Саратовской области голодают на ипподроме Саратова. Через месяц за это к строгой дисциплинарной ответственности привлекли семь офицеров саратовской полиции.

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