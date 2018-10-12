В Саратове за гибель служебных лошадей строго наказаны семь офицеров полиции

Семь офицеров саратовской полиции, от начальника тыла областного главка до помощника командира городского полка патрульно-постовой службы полиции (ППСП), привлечены к строгой дисциплинарной ответственности после публикаций о гибели служебных лошадей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Официальный представитель ведомства подчеркнул, что наказания вынесены по итогам служебной проверки, с формулировкой «за недостаточный контроль за деятельностью подчиненных». Начальник тыла ГУ МВД по Саратовской области и командир полка ППСП УМВД по городу Саратову понижены в должностях, начальник Управления охраны общественного порядка областного Главка, начальник УМВД по городу Саратов и его заместитель, а так же помощник командира полка ППСП предупреждены о неполном служебном соответствии, заместителю начальника полиции Главка объявлен строгий выговор.

«В сентябре 2018 года лошади, предназначенные для выбраковки, официально переданы в безвозмездное пользование общественной организации "Народная дружина Саратовского района Саратовской области", три лошади в настоящее время находятся в саратовском государственном аграрном университете имени Вавилова, четыре — в Краснокутском зооветеринарном техникуме, еще три — в фермерском хозяйстве», — сообщил официальный представитель Главного управления МВД по Саратовской области.

На территории полка ППСП ведется строительство новой конюшни для служебных лошадей, одновременно решается вопрос о выделении места для их выгула и выпаса.

В марте 2017 года УМВД России по городу Саратову заключило государственный контракт с индивидуальным предпринимателем на выполнение работ по уходу за служебными лошадьми полка ППСП. Однако тот перепоручил выполнение договора коммерческой организации, хотя акты составлял сам. В итоге две лошади погибли, а остальные оказались в крайне истощенном состоянии. По данному факту областное управление СКР возбудило уголовное дело по статье «мошенничество», обвинения в настоящее время никому не предъявлены.

О ситуации стало известно из материалов, опубликованном в Интернете. Согласно им, больше года 22 лошади существуют исключительно на подачки волонтеров, две из них к 6 октября погибли. Однако, по данным правоохранительных органов, основанием для возбуждения уголовного дела стали не публикации в сети, а материалы, полученные из управления собственной безопасности областной полиции.

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