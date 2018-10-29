Путешествия
 
Последние новости
США отыскали «невидимые» российские подлодки
Памфилова предложила отказаться от урн для голосования
Лидер «Океана Эльзы» расстроил украинцев
Бразильского футболиста подвергли пыткам и убили
В затопленный Сочи отправили первые поезда с едой и топливом
Подаренный на день рождения лотерейный билет принес миллион
США испугались судиться с Россией
Открыт самый большой аэропорт в мире
Автор песен Лепса и Орбакайте попал в аварию и погиб
Новости партнеров

Британцы запустят первый пивной рейс в истории

Перейти в «Мою Ленту»

Английская пивоваренная компания BrewDog запустит первый в истории «пивной рейс» в 2019 году. Об этом сообщает информационное агентство Beverage Daily.

Вылет Boing 767 запланирован на 21 февраля из лондонского аэропорта Станстед в штат Огайо, США, где находится одна из пивоварен BrewDog и отель The DogHouse. На борту пассажиры смогут первыми продегустировать специально приготовленное пиво.

Производители заявляют, что им удалось создать напиток, вкус которого отличается, когда человек летит на высоте девять тысяч метров. «Наши пассажиры смогут поучаствовать в самой высокой в мире дегустации пива. Вкусовые рецепторы при перелете работают по-другому, поэтому наши пивовары изобрели пиво, которое будет вкуснее, когда пассажир употребляет его именно в небе, а не на земле», — рассказали представители компании.

В феврале пивоварня BrewDog анонсировала открытие первого в мире пивного отеля в 2019 году. Отель будет размещаться в штаб-квартире компании, предлагая посетителям 26 дизайнерских номеров. Каждую комнату оснастят водопроводным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
BrewDog launches ‘world’s first craft beer airline’
В европейском отеле вместо воды из кранов потечет пиво
Британцы решили построить первый в мире пивной отель
Путешествия
Путешествия00:0127 октября

«Не ходи туда! Тебя там прибьют!»

Что случилось с москвичом в злачных местах Владивостока
17:16Сегодня

Россиянку изнасиловали в Индии

19:41 1 октября

«Стрижи» открыли Гран При России

19:58Сегодня

Открыт самый большой аэропорт в мире

Путешествия00:0823 октября

В плену у штруделя

Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
16:56Сегодня

Акинфеев назвал самых достойных футболистов в истории

17:5317 октября

Россиянам вернут дешевые авиаперелеты в Египет

21:0026 октября

Выжившие в авиакатастрофе молодожены рассказали о впечатлениях

Путешествия00:05 6 октября

Черная дыра

Гангстеры, стейки и прокачанные тачки: россиянка попала в Атланту и выжила
15:43Сегодня

Пес отгрыз кусок паспорта и лишил семью поездки на Бали

06:30 1 сентября

Boeing со 164 пассажирами скатился в реку после приземления в Сочи

19:0826 октября

В сети поделились подробностями крушения авиалайнера

Россия
«Мама, зачем ты меня родила, такого урода?»
Она должна была стать мужчиной, но родилась женщиной и научилась быть счастливой
Пожилую россиянку посадили в СИЗО за угрозы молодому следователю
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
Вскрывшую вены на полицейской выставке россиянку обвинили в ненависти ко ФСИН
Российских школьников сняли с уроков ради пятичасовой лекции батюшки о сексе
Россиянам простили пять миллионов штрафов из-за ошибки в ГИБДД
Попросивших о ремонте дороги россиян послали к папе Римскому
Все материалы
Мир
Сирийский конец
Водка, кальян и техно: как живет Дамаск после войны
Британия отказалась принять обратно уехавшего в Сирию врача-джихадиста
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Меркель объявила об уходе с поста канцлера
Названа польза репрессий против мусульман
Клинтонам и Обаме прислали бомбы
Посылки перехватили, но подозреваемых пока нет. Это произошло накануне выборов
«Молодому льву простят и убийство»
 
Все материалы
Бывший СССР
«Монополия власти приводит к застою и развращению»
Бывший президент Армении попал под следствие и вернулся в политику. Зачем?
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Мадам, «Шишки» и друзья опального Мишки
Грузию возглавят любители Саакашвили или марихуаны. Будет весело
Раскрыты замыслы туркменской элиты по сохранению капиталов
Украинский суд обязал возбудить уголовное дело против Яценюка
Киев захотел санкций для российских портов на Черном море
Лукашенко заговорил о раздаче оружия молодежи
Все материалы
Экономика
Пора платить
Они хотели зарабатывать и ни с кем не делиться. Власти найдут на них управу
Путин дал добро на продление программы «плоских тарифов» «Аэрофлота»
«Газпром» останется без главного врага
В поисках логики
Как сохранить цены на бензин
В России отзовут тысячи дефектных Audi
Медведев пригрозил нефтяникам из-за цен на бензин
Меркель обвалила евро
Все материалы
Силовые структуры
Место убийства Константина Ключевского и Евгения ЖароваОднажды в Забайкалье
Три бандита из 90-х стали депутатами. Но в наши дни им припомнили 14 убийств
Анатолий Москвин«Я считал, что они живые — просто временно мертвые»
Он делал кукол из тел детей, кормил и развлекал их. Теперь его отпускают на волю
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Стрелявший из травмата чиновник Минфина оказался защитником беременной жены
Ивановского маляра задержали за изнасилование и убийство четырех женщин
Кавказец с рюкзаком золота на 34 миллиона рублей попался ФСБ в якутском лесу
Беглого сибирского осужденного поймали 21 год спустя
Все материалы
Наука и техника
Священник окропляет верующих святой водой в Страстную пятницу. Славянск, Донецкая область Украины, апрель 2014 г.«В Киеве не хотят насилия»
Украина бросает Россию ради независимой церкви. Кто в этом виноват?
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Скрытый мир
Эти загадочные существа прячутся от человека, но живут рядом с ним
Супероружие России оказалось малочисленным
США отыскали «невидимые» российские подлодки
Под древней пирамидой нашли «вход» в загробный мир
Найден способ заставить организм бороться с раком
Все материалы
Спорт
«Чувствовала себя диким зверем»
Медведева снова проиграла россиянке. И это не Загитова
Партнерский материал
«Класико» без классиков и безжалостный «Манчестер Сити»
Лучшие ставки на «Барселону», ЦСКА и «Тоттенхэм»
«Реалу» напомнили о голевых подвигах Роналду и обвинили в воровстве
Нурмагомедов прилетел к Эрдогану
Падению результатов Медведевой нашлось объяснение
Роналду пожаловался на нарушившее его жизнь обвинение в изнасиловании
Футболист забил дважды, сделал девушке предложение и травмировался в одном матче
Все материалы
Культура
«Мужик сосредоточенно копается в офисной женщине»
Он сходил на секс-вечеринку в России и оказался среди вялых членов и пивных пуз
Последнее искушение премьера
Кино недели: эскортницы для Берлускони, Цыганов в юбке, постельная жизнь троллей
«Толерантность заканчивается там, где начинается чужая боль»
Главный писатель Израиля о сходстве Льва Толстого с раввином, любви и садизме
Лидер Rammstein оценил подаренный ему в Москве бюст Ленина
Пообещавшего убрать Апу из «Симпсонов» продюсера уличили во лжи
Актер нашел оправдание публичной мастурбации и ублажил себя перед коллегой
Создатели «Игры престолов» наймут надзирателей для съемок сцен секса
Все материалы
Интернет и СМИ
«Смотрите, что они вытворяют!»
Снимки обнаженных девушек наводнили спортивные издания. Что с этим не так?
Уволенную за расизм журналистку позвали на Первый канал
В России открестились от копирования китайского интернета
Отличить кота от ворона на картинке оказалось нелегкой задачей
Получивший известность после избиения корреспондент НТВ покончил с собой
Редакцию «Новой газеты» продолжили терроризировать баранами
«American Bedroom - reflections of the nature of life»Борьба каждый день
Страхи и проблемы человечества глазами лучших молодых фотографов мира
Все материалы
Ценности
Уинстон ЧерчилльЗверский аппетит
Фуа-гра, сигары и коньяки: Черчилль ни в чем себе не отказывал во время войны
Саэд Эль-Ашкар«Наша цель — дать покупателю лучшие впечатления от шопинга»
Как H&M изменил систему потребления и начал менять мир
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Найден способ ходить на каблуках без боли
Названы самые дорогие кроссовки в мире
Купальники adidas оказались опасны для жизни
Кейт Миддлтон приучила Меган Маркл к дешевой одежде
Все материалы
Путешествия
«Не ходи туда! Тебя там прибьют!»
Что случилось с москвичом в злачных местах Владивостока
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Вкус трех миров
Вино, суп и морепродукты. Что едят и пьют в Словении
Россиянку изнасиловали в Индии
Открыт самый большой аэропорт в мире
Акинфеев назвал самых достойных футболистов в истории
Выжившие в авиакатастрофе молодожены рассказали о впечатлениях
Все материалы
Из жизни
«Квартиры здесь обычно не больше комнаты в общаге»
Рассказ россиянки о жизни в Лондоне
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
12 лет рабства
Она раздевает своего парня и издевается над ним. Но он не уходит
Подаренный на день рождения лотерейный билет принес миллион
Банкноту в тысячу долларов продали за два миллиона
Бывшая тайская королева красоты погибла вместе с владельцем «Лестера»
Все материалы
Не узнаю вас в гриме
Пикап, М-пакет и версия 6x6 — шесть неожиданных образов нового кроссовера BMW X7
Автопилот — что нового?
Когда мы все поедем на беспилотных автомобилях и причем здесь видеоигры?
Истории в картинках
Все поколения Civic, Corolla и еще пяти легендарных автомобилей в рисунках
Главные факты о крошечном кроссовере VW T-Cross
Все, что нужно знать о самом маленьком и дешевом вседорожнике Volkswagen
Kia рассказала о замене седана Quoris для России
Ford Edge ST приспособили для съемки автомобильных погонь
Land Rover за четыре дня собрал в магазине одежды Defender с «восьмеркой»
Все материалы
Дом
«Пусть говорят, что я зажралась»
Она купила квартиру в Подмосковье, но не хочет в ней жить
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Прямой отжим
Россиянам можно захватывать чужое жилье, но они не знают об этом
Имущество Петросяна и Степаненко пересчитали
Россияне нашли в бабушкиной квартире советский клад
Москвичи нашли альтернативу Москве
В Подмосковье появятся плавучие деревни
Все материалы