В посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие останки

Во время ремонта в одной из пристроек к зданию апостольской нунциатуры (посольства Ватикана) в Риме были обнаружены фрагменты человеческих костей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу печати Святого престола.

В нунциатуру немедленно прибыли сотрудники ватиканской жандармерии, которые проинформировали о находке представителей Святого престола, а затем и официальные власти Италии. В Ватикане подчеркнули, что жандармы действовали в целях проведения «надлежащего расследования и необходимого сотрудничества в данном деле» с итальянскими компетентными органами.

Главный прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне направил экспертов-криминалистов, они должны установить возраст, пол умершего и время смерти. По одной из версий, останки могут принадлежать одной из двух несовершеннолетних девочек, исчезнувших в Риме в 1983 году.

23 октября в Московском зоопарке рабочие при замене теплотрассы обнаружили 14 фрагментов костей, предположительно, человеческих. Следственный комитет организовал проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. Скелетированные останки на территории зоопарка находят не первый раз. В 2016 году при проведении земляных работ у входа в зоопарк рабочие обнаружили костные останки. Тогда руководство зоопарка обратилось к археологам и в следственные органы.

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