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Илон Маск увеличил долю в Tesla

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Илон Маск

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск приобрел акции своей компании на 10 миллионов долларов, сообщает CNBC.

Маск купил 29 844 акции и увеличил свою долю в Tesla до 20 процентов. Ранее сообщалось, что в рамках соглашения с Комиссией по биржам и ценным бумагам США (SEC) бизнесмен должен приобрести дополнительный пакет акций компании стоимостью 20 миллионов долларов.

За неделю цены на акции Tesla выросла на девять процентов. Компания в третий раз за свою пятнадцатилетнюю историю закончила квартал с чистой прибылью.

Согласно соглашению между Маском и SEC, бизнесмен и компания заплатят штрафы по 20 миллионов долларов. Также основатель Tesla на три года лишился права занимать должность председателя совета директоров, но сохранил за собой должность гендиректора. Кроме того, Маск не сможет делать публичные заявления, касающиеся деятельности компании, без предварительного согласования.

Проблемы с SEC начались у Маска после твита с обещанием выкупить акции компании по 420 долларов за штуку и сделать ее непубличной. Этого не произошло, что дало повод обвинить его в мошенничестве.

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