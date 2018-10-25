Tesla стала прибыльной

Tesla в третий раз за свою 15-летнюю историю закончила квартал с чистой прибылью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежеквартальный отчет компании.

Прибыль Tesla за третий квартал составила 311,5 миллиона долларов. Третий квартал прошлого года компания закончила с убытком в 619,4 миллиона долларов. Акции компании выросли на 14 процентов в ходе торгов после завершения сессии 24 октября. Общая выручка компании выросла более чем вдвое, до 6,82 миллиарда долларов, превысив усредненный прогноз аналитиков в 6,33 миллиарда долларов.

Подобные финансовые успехи связывают с тем, что рост объемов производства нового седана Model 3 начал приносить плоды. В третьем квартале Tesla выпустила 53 239 седанов Model 3 и продала 56 065 электромобилей этой модели.

Ранее в октябре основатель и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что собирается приобрести дополнительный пакет акций компании стоимостью 20 миллионов долларов. После этой новости акции компании ненадолго поднялись на два процента, но потом упали.

16 октября суд Нью-Йорка утвердил соглашение между Маском и Комиссией по биржам и ценным бумагам США (SEC). Согласно ему, бизнесмен и компания заплатят штрафы по 20 миллионов долларов. При этом Маск на три года лишается права возглавлять совет директоров, но сохраняет должность гендиректора Tesla. Также Маску запретили делать публичные заявления касательно своей компании без предварительного согласования.

Причина судебного спора SEC и Маска — твит предпринимателя с обещанием выкупить акции своей компании по 420 долларов за штуку и сделать ее непубличной. Поскольку дальше сообщений в интернете Маск не пошел, это дало повод обвинить его в попытке манипуляций на американском фондовом рынке.

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