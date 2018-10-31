Колумбийка восемь лет прожила в монастыре и ушла в порномодели

Жительница колумбийского города Итуанго Юди Пинеда (Yudi Pineda) устроилась на работу порномоделью после восьми лет, проведенных в монастыре. Об этом сообщает издание The Mirror.

Когда Пинеда училась в школе, как-то к ним на урок пришли монахини и рассказали о своей жизни. Девочка решила, что это ее призвание, и в 10 лет ушла в монастырь послушницей. Пинеда чувствовала себя там «очень счастливой», но когда выросла, влюбилась в преподавателя теологии. Тогда она поняла, что не сможет посвятить себя служению богу и отказаться от мужчин, и ушла из монастыря.

Девушка поселилась в городе Медельин и устроилась на работу в компанию Nestle. Там она познакомилась с Хуаном Бустосом (Juan Bustos), набиравшим вебкам-моделей для своего сайта для взрослых. Тот позвал ее работать и предложил щедрый заработок.

Священник Пинеды посоветовал ей не соглашаться на предложение, но она не послушала его. Она считает свою работу «достойной и артистичной» и не видит в ней ничего плохого, при этом регулярно ходит в церковь и никогда не пропускает воскресную службу.

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