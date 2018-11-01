В «Зарядье» сыграют Бетховена

В Малом концертном зале «Зарядье» выступит коллектив «Трио имени Рахманинова». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт пройдет 18 ноября. Коллектив исполнит программу из произведений представителя «венской классической школы» Людвига ван Бетховена.

«На нашем концерте прозвучат три произведения, которые Бетховен решил опубликовать под опусом один. Несмотря на то, что до этого им было написано множество композиций в разных жанрах, автор впервые присвоил своим сочинениям первый опус и доверил их публикацию венскому издательству "Артария". Более того, он отправился в Вену и исполнил эти произведения во дворце знаменитого австрийского мецената — князя Карла Лихновского в присутствии самого Гайдна! Эти трио для скрипки, фортепиано и виолончели сыграли поистине судьбоносную роль в творчестве великого композитора», — рассказал пианист «Трио имени Рахманинова» Виктор Ямпольский.

Билеты можно приобрести на сайте.