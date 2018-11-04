Российский мэр не понял подчиненных и разозлился

Мэр Уфы Ульфат Мустафин раскритиковал подчиненных за неконкретные формулировки, сообщает Ufa Time.

Мустафин, ставший мэром 29 октября, впервые вел оперативное совещание в новом статусе. В ходе мероприятия градоначальнику не понравилось, что чиновники часто дают размытые ответы на вопросы.

«На кого ориентируемся, что это? Слово "ориентировочно" мне непонятно», — сказал он, потребовав, чтобы городские власти всегда устанавливали подрядчикам четкие сроки сдачи объекта.

«Слова "около", "вокруг" давайте уберем вообще», — призвал мэр.

На посту главы администрации Уфы Мустафин сменил Ирека Ялалова, который в сентябре досрочно сложил полномочия в связи с выдвижением в Совет Федерации. Уфимцы неоднократно критиковали предыдущего градоначальника, в частности за плохую работу коммунальщиков по уборке улиц от снега.

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