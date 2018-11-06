В Москве прошел бал-перформанс AfterHalloween

В Москве состоялся костюмированный бал-перформанс AfterHalloween. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам организаторов, бал-маскарад «соединил в себе абсорбтивный театр (форма иммерсивного театра — прим. «Ленты.ру»), художественные перформансы, музыку на девяти танцполах и contemporary dance». Мероприятие посетили, в частности, Светлана Бондарчук, Павел Пепперштейн, Ирина Хакамада, Василий Церетели, Павел Прилучный и Айза Анохина.

Отмечается, что в 2018 году все пять тысяч билетов были впервые раскуплены без заранее объявленного лайн-апа. Вечер открылся большим спиритическим сеансом в духе начала XX века, состоялся концерт скрипичного квинтета и духового оркестра. На мероприятии также выступили такие исполнители, как Bvoice, Jonas Antanelis, Coma Soul, Birds of Mind и Mandrake. Режиссером бала выступил Жу Монтвилайте.

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