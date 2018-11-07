Найдено средство против особо опасных форм рака

Ученые Института исследования рака Dana-Farber (США) определили молекулярные мишени в злокачественных клетках двух агрессивных и почти не поддающихся лечению форм рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Синовиальная саркома — это редкий тип рака мягких тканей (синовиальной оболочки), который обычно диагностируется у молодых людей. Рабдоидные опухоли возникают у детей в возрасте до двух лет, поражая мозг, почки и другие органы.

Исследователи выяснили, что развитие синовиальной саркомы и рабдоидных опухолей происходит из-за хроматин-ремоделирующего комплекса ncBAF, участвующего в регуляции активности ряда генов. Он играет важную роль в упаковке хроматина — вещества хромосом, состоящего из ДНК, РНК и белков.

Показано, что в ncBAF имеются BRD9 и GLTSCR1 — уникальные субъединицы, которые не встречаются в других подобных комплексах. Их ингибирование с помощью специальных соединений нарушает пролиферацию (деление) злокачественных клеток и тормозит развитие опухолей. Ученые надеются, что результаты исследования помогут разработать новые методы лечения синовиальной саркомы и рабдоидных опухолей.

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