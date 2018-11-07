Начинающие художники смогут выиграть 300 тысяч рублей

Бренд Jameson совместно с Волковской пивоварней и арт-платформой Artoholics объявили конкурс на лучший рисунок. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы соревнования.

Приз составляет 300 тысяч рублей. Подать заявку можно до 11 ноября.

Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться по ссылке. Рисунок должен соответствовать техническому заданию. Например, работа, которая может попасть на этикетку нового продукта, должна обыгрывать английское выражение Black Sheep (буквальный перевод — «черная овца»), которое синонимично русскому «белая ворона».

Результаты соревнования определит жюри в составе граффити-артиста Rasko, СТА из граффити-команды ЗАЧЕМ, художницы Юлии Нефедовой и рэпера Саши ST.