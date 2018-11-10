Ливень прорвал крышу аэропорта Эр-Рияда

Из-за сильного ливня в Эр-Рияде прорвало крышу международного аэропорта. В результате здание оказалось затоплено, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дожди идут также в Мекке и Джидде. Ливни залили и соседний Кувейт – туда на помощь местным спасателям отправили сотрудников саудовских экстренных служб.

Как сообщает Arab News, предполагается, что дожди не прекратятся до воскресенья.

Жителей попросили соблюдать инструкции по безопасности, в частности, быть осторожными при движении на скользких дорогах и избегать низменных затопленных районов. Автомобилистам рекомендовали сохранять необходимую дистанцию между транспортными средствами, чтобы избежать несчастных случаев.

В августе сообщалось, что на столицу Украины Киев обрушился интенсивный ливень, ставший причиной масштабных подтоплений на центральных улицах города. Потоп стал четвертым за последнее время.

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