Подмосковная семья поела грибов и умерла

Семейная пара и двое детей насмерть отравились грибами в подмосковной Электростали. Об этом ТАСС рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

«В одной из квартир <...> обнаружены тела семейной пары и двоих детей (2009 и 2016 годов рождения) без видимых признаков насильственной смерти», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что в качестве предварительной версии смерти рассматривается пищевое отравление.

По информации телеканала РЕН ТВ, 31-летняя Олеся Г. связалась по телефону с матерью вечером 9 ноября и пожаловалась на приступы тошноты у всех членов семьи, кроме младшего ребенка. В разговоре с пенсионеркой она отказалась вызывать скорую помощь или обратиться к врачу и заявила, что они выпьют марганцовки, и «все пройдет».

На следующий день женщина позвонила дочери, однако трубку никто не взял. Когда она приехала в квартиру, все члены семьи уже были мертвы. По ее словам, в доме из еды находились только замороженные грибы и кефир.

В 2016 году дошкольник из воронежского детского сада угостил неизвестным грибом двенадцать других воспитанников. Они попали в больницу с подозрением на отравление, пятеро были госпитализированы.

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