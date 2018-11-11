Гитариста Aerosmith увезли на скорой с концерта в США

Гитариста рок-группы Aerosmith Джо Перри госпитализировали во время концерта в Нью-Йорке. На выступлении 68-летнему музыканту стало плохо, его увезли в больницу на скорой, сообщает портал TMZ.

По словам очевидцев, Перри ушел со сцены в гримерку и потерял сознание. Приехавшие медики провели интубацию (вставили трубку в трахею, чтобы очистить дыхательные пути). Затем врачи надели на гитариста кислородную маску и унесли на носилках.

Источники портала, близкие к Перри, отмечают, что тот испытывал проблемы с дыханием в течение последних нескольких недель.

Перри выступал вместе с автором-исполнителем Билли Джоэлом в спорткомплексе Madison Square Garden. Во время инцидента тот находился на сцене и не знал о случившемся. Медикам пришлось приложить усилия, чтобы пробраться сквозь толпу слушателей, добавляет издание.

Группа Aerosmith создана в Бостоне в 1970 году. За свою карьеру коллектив записал 15 студийных альбомов, которые проданы тиражом 150 миллионов экземпляров. Последний на сегодняшний момент диск Music from Another Dimension! поступил в продажу в ноябре 2012 года. В активе рокеров — четыре «Грэмми», в 2001 году они были включены в Зал славы рок-н-ролла. Aerosmith приезжал в Россию в 2007 и 2014 годах.

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