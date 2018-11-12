Умер озвучивший компьютер в «Космической одиссее» актер

Канадский актер Дуглас Рэйн, озвучивший компьютер HAL 9000 в ленте Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года», умер на 91-м году жизни. Об этом сообщает Toronto Star.

Отмечается, что он скончался от естественных причин в госпитале городка Сейнт Мэрис в канадской провинции Онтарио.

Рэйн учился в Лондонской театральной школе, играл в театре до 1994 года, чаще всего в постановках шекспировских пьес. Наибольшую известность ему принесла озвучка суперкомпьютера HAL 9000 в «Космической одиссее». Кубрик услышал его голос в документальной картине «Вселенная» 1960 года и пригласил на съемки.

Рэйн — основатель Стрэдфордского Шекспировского фестиваля, который проходит в Канаде с 1953 года.

«Космическая одиссея 2001 года» вышла на экраны в 1968 году. В основу фильма лег рассказ Артура Кларка «Часовой». В 1991 году лента была включена в Национальный реестр фильмов США. Эксперты до настоящего времени считают «Космическую одиссею» одной из лучших картин в жанре научной фантастики. Через 16 лет после первого фильма вышел сиквел под названием «2010: год вступления в контакт», который, тем не менее, не получил признания зрителей и кинокритиков.

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