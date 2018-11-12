Директором по контенту Rambler Group станет Софья Квашилава

Должность директора по контенту Rambler Group займет Софья Квашилава. Об этом говорится в сообщении группы.

Она будет отвечать за стратегическое управление контентом для видеоэкосистемы Rambler Group. В нее входят объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и онлайн-кинотеатр Okko. Кроме того, находясь в этой должности, Софья Квашилава будет заниматься таким направлением, как ко-продакшн, развитием отношений с дистрибуторами и альтернативного контента, примет участие в формировании репертуарной стратегии и содействие в ее реализации.

«Должность директора по контенту новая для Rambler Group. Ее появление связано с объявленной нами в октябре стратегией группы, в соответствии с которой онлайн и офлайн кинотеатры Rambler Groupр азвиваются как части единой экосистемы медиа и развлечений. Общий взгляд на вопросы, связанные с контентом для онлайна и офлайна, а также расширение видов и жанров демонстрируемого контента, — одно из важных направлений для реализации синергетического потенциала между элементами экосистемы, — заявила член управляющего комитета Rambler Group Екатерина Лапшина. — Мы уверены, что координация усилий в этом направлении позволит создать уникальное контентное предложение для наших пользователей, расширить аудиторию и повысить ее лояльность».

У Софьи более 15-летний лет опыт работы в сфере управления контентом и контент-маркетинга. Ранее занимала позиции директора по контенту в Ivi.ru и директора по продажам цифровых продуктов в The Walt Disney Company СНГ.