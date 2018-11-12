Власти Подмосковья рассказали о востребованности рабочих профессий

Более 73 тысяч человек обратились в подмосковную службу занятости c начала года, из них трудоустроили 68,4 процента. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 12 ноября.

«В региональный банк вакансий с начала года 5096 работодателей заявило сведения о потребности в работниках. На сегодняшний день в банке Московской области более 56 тысяч вакансий», — сказала она.

Министр подчеркнула, что больше всего работодателей интересуют представители рабочих специальностей. На них приходится 74 процента от всех объявлений, добавила Фаевская.

9 октября министр образования Подмосковья Ольга Забралова заявила, что большинство работодателей предлагают соискателям в этой категории зарплату выше величины прожиточного минимума.

Сегодня в области функционируют 46 центров занятости. В центрах можно пройти тест на профориентацию, а также получить дополнительное образование или повысить квалификацию.