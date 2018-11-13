Посетители парка аттракционов выпали из кабины колеса обозрения

В Индонезии одна из кабин колеса обозрения перевернулась вместе с находившимися в ней людьми. Видео со случившимся опубликовал The Telegraph.

Инцидент произошел на ярмарке Sekaten Night Market в городе Джокьякарта. На кадрах видно, как мальчик с красным воздушным шаром в руке и его мать сидят на крыше перевернутой кабины и ждут помощи, а другие посетители аттракциона пытаются спуститься самостоятельно.

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По словам автора ролика, сначала со стороны колеса послышались крики, а затем оно начало вращаться в обратном направлении. «Колесо поменяло направление дважды. Первый раз я успел заснять на видео. Когда колесо двинулось в противоположную сторону, кабинка с находящейся в ней семьей перевернулась», — пояснил он.

Полиция Джокьякарты сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал.

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