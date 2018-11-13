Подсчитано число никогда не пользовавшихся интернетом россиян

Специалисты исследовательской организации «Левада-центр» обнаружили, что 24 процента россиян никогда в жизни не пользовались интернетом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте организации.

Таким образом, доля не пользующихся интернетом россиян в последние годы снизилась. В 2015-м этот показатель составил 30 процентов, в 2016 и 2017 годах — 27 процентов.

Более половины опрошенных (57 процентов) заявили, что выходят в мировую сеть ежедневно. Основная часть пользователей интернета — молодежь.

Судя по результатам опроса, большой интерес к интернету в последние годы проявляют люди старшего возраста. В настоящее время четверть респондентов старше 55 лет ежедневно заходит во Всемирную паутину. Несколько лет назад их доля не превышала 10 процентов.

Опрос проводился в октябре 2018 года среди совершеннолетних россиян в 136 населенных пунктах. Число опрошенных превысило 1,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что цена абонентской платы за домашний интернет в России вырастет. С ноября 2018 года это сделал оператор связи «Ростелеком». Вслед за ним увеличить стоимость услуг планируют и другие провайдеры.

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