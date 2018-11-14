На вечеринке в Москве выступит Art Department

В Москве на вечеринке «Крыши мира» в «Бессонице» за диджейский пульт встанет канадский музыкант Art Department. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет в пятницу, 16 ноября.

Art Department — проект канадского музыканта Джонни Уайта.

В прошлом году Уайт выступил на вечеринках Circoloco и Elrow, отыграл в берлинском Watergate и Hï на Ибице, а также был заявлен в качестве одного из хедлайнеров фестиваля BPM в Португалии. Art Department — постоянный участник вечеринок Paradise, знаковых шоукейсов Джейми Джонса.

Помимо диджеинга, Уайт ведет свой лейбл No.19 Music, объединивший таких музыкантов, как Мэтью Джонсон, Джейми Джонс, Martinez Brothers и Дэннис Феррер.

Заказать билеты можно по ссылке.