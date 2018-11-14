Культура
 
Последние новости
Су-57 сделали многоглазым
Трампа отчитали на понятном ему языке
Чеченское правосудие два года отказывало вдове в опеке над собственными детьми
Сожительницу Тимати унизили из-за одежды
Российские разработчики помогут Ирану обойти санкции США
Отбывающего срок по делу об убийствах крабоеда-«цапка» призвали освободить
Семь тысяч оставшихся на территории ИГ вдов захотели вернуть в Россию
Мамаев «многое понял»
В Иране повесили «монетного султана»
В Москве открылись катки 
Новости партнеров

На вечеринке в Москве выступит Art Department

Перейти в «Мою Ленту»
Art Department

В Москве на вечеринке «Крыши мира» в «Бессонице» за диджейский пульт встанет канадский музыкант Art Department. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет в пятницу, 16 ноября.

Art Department — проект канадского музыканта Джонни Уайта.

В прошлом году Уайт выступил на вечеринках Circoloco и Elrow, отыграл в берлинском Watergate и Hï на Ибице, а также был заявлен в качестве одного из хедлайнеров фестиваля BPM в Португалии. Art Department — постоянный участник вечеринок Paradise, знаковых шоукейсов Джейми Джонса.

Помимо диджеинга, Уайт ведет свой лейбл No.19 Music, объединивший таких музыкантов, как Мэтью Джонсон, Джейми Джонс, Martinez Brothers и Дэннис Феррер.

Заказать билеты можно по ссылке.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура00:05Сегодня

«Убийство было модным, убийцы — популярными»

Для развала Российской империи взяточники сделали не меньше, чем заговорщики
17:51Сегодня

Музыкант закурил сигарету и избежал ампутации

09:50Сегодня

Древнерусские иконы привезут в Ватикан

16:36Сегодня

Еще один концерт молодой поп-группы отменили по требованию прокуратуры

Культура00:0312 ноября

Люби, молись, ешь

Потайной театр предлагает эротические танцы в душе, исполнение желаний и ужин
15:01Сегодня

Умер актер из «Дальнобойщиков»

07:3113 ноября

В Москве отменили концерт создателя «эщкере» 

13:56Сегодня

Свидетель рассказал об убийстве Талькова

Культура10:2411 ноября

Приказали долго пить

Что превращает людей в пьяниц и алкоголиков?
12:16Сегодня

Билан получил по заслугам от Путина

08:2612 ноября

Умер озвучивший компьютер в «Космической одиссее» актер

09:39Сегодня

Стэн Ли перед смертью создал нового супергероя

Россия
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России, и почему с ней придется жить еще долго
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
Чеченское правосудие два года отказывало вдове в опеке над собственными детьми
Семь тысяч оставшихся на территории ИГ вдов захотели вернуть в Россию
Все материалы
Мир
«Здесь мы можем жить как хозяева»
Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
Австрия отказалась порвать с Россией из-за шпионского скандала
В Иране повесили «монетного султана»
Караван мигрантов добрался до границы США
Трамп отчитал позвонившую ему с поздравлениями Мэй
Трамп, женщины и геи
Кто победил на выборах в Америке
Вот и всплыли
Их родина исчезла с лица Земли. Теперь они живут в грязи у соседей
Все материалы
Бывший СССР
Торжество непризнанной демократии
В ДНР и ЛНР выбрали власть. Что изменится в жизни народных республик
Узбекский преподаватель избил студентов за отсутствие галстуков
Балтийский картель
Эстонские каратисты мечтали завалить США наркотиками. Им помешал «колумбиец»
Киеву посоветовали устроить блицкриг до Красной площади
Отработка авиаудара по Донбассу попала на видео
Киевлянка в розовой шубе напала с топором на Porsche
Раскрыта роль Порошенко в соборе иерархов канонической УПЦ
Все материалы
Экономика
Нерусская рулетка
Америка расшатала нефтяной рынок. Чем ответит Россия?
«Овчинка выделки… стоит»
Россияне стали делать натуральные шубы, не убивая животных
Россиян предупредили о сокращении зарплат
Авиакомпания «Россия» разработала новое бортовое меню
Армения ополчилась на «Газпром»
В России создадут единую инициативную группу по референдуму о статусе ЦБ
Правительство признало невозможность снижения цен на бензин
Все материалы
Силовые структуры
«Я опасалась за свою жизнь — ведь мы несем службу с оружием»
Бывшая тюремщица обвинила начальников в избиении. Она хочет назад — на зону
«Если есть деньги и связи, можно сидеть комфортно»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Главный обвиняемый в беспорядках на Хованском кладбище сел на 11 лет
Сбившего мать с коляской водителя заподозрили в покушении на убийство
Авторитетов уральской колонии обвинили в убийстве зека из-за наркотиков
Полицейские избили мужчину на костылях и попали на видео
Все материалы
Наука и техника
Одолжили
Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
«России требовалось продержаться полгода»
Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
Зеленый сонник
Какой оказалась самая жуткая игра 2018 года: обзор Call of Cthulhu
Объявлена цена самого дорогого смартфона Xiaomi
Су-57 сделали многоглазым
Обнаружен новый облик Иисуса Христа
Объяснено загадочное исчезновение древней цивилизации
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Несломленные
Россия растеряла лидеров перед матчем с Германией. Но проблемы есть и у немцев
Мамаев «многое понял»
Фанат выстрелил в футболиста любимой команды
В Таиланде задумались о запрете детских боев после смерти 13-летнего боксера
Бывший футболист «Барселоны» пожаловался на потерянное в России время
Канадцы воспротивились Олимпиаде в своем городе и разочаровали МОК
России предрекли сборную из легионеров
Все материалы
Культура
«Убийство было модным, убийцы — популярными»
Для развала Российской империи взяточники сделали не меньше, чем заговорщики
Люби, молись, ешь
Потайной театр предлагает эротические танцы в душе, исполнение желаний и ужин
Человек-создатель
Умер Стэн Ли — автор Человека-паука, Халка и Людей Икс, изменивший мир комиксов
Музыкант закурил сигарету и избежал ампутации
Еще один концерт молодой поп-группы отменили по требованию прокуратуры
Умер актер из «Дальнобойщиков»
Свидетель рассказал об убийстве Талькова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я не знаю, что это за хрень!»
Они выискивают призраков и ужасают зрителей. Дешевые трюки работают
Популярная блогерша ушла с YouTube из-за пошатнувшегося душевного здоровья
Сосут соки
Они считают, что мастурбация уничтожает белых мужчин. А виноваты во всем евреи
Блогерша сфотографировалась перед движущимся поездом и пожалела
На Украине канал заподозрили в пропаганде войны за показ карты страны без Крыма
Женщины решили побороть изнасилования кружевными трусами
Защитницу бандита-крабоеда затравили
Все материалы
Ценности
«Путин — великий мужик»
Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Андрей Шишкин. «Царь Иван»«Утирали губы рукой и сморкались на пол»
Как развлекался самый кровавый русский царь
Арт-директор Louis Vuitton застряла в Сибири и обрадовалась
58-летняя британка ухаживала за лицом резиновыми перчатками и избежала старения
Селин Дион сдалась полицейским ради выгоды
В Москве мужчина спустил на iPhone ванну мелочи
Все материалы
Путешествия
«Я тут явно чужой»
Грязь, пустота и верблюды: что увидел россиянин на каспийском берегу Казахстана
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
Порт Яффо«Здесь вообще много улыбаются»
Море, клады и базары: зачем ехать в Израиль в бархатный сезон
Иностранного дебошира выпроводили из российского поезда
Посадку самолета в сильную турбулентность сняли на видео из кабины пилота
Посетители парка аттракционов выпали из кабины колеса обозрения
Раскрыт «грязный» секрет пассажирского кресла в самолете
Все материалы
Из жизни
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Не выходи из комнаты
Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Пьяный енот напугал горожан и попал в полицию
Пациентка сэкономила на пластике носа и впала в кому
Все материалы
Баварская рапсодия
Итог длительного теста BMW X2: считаем затраты, оцениваем мягкость хода и вспоминаем конкурентов
Машина Бонда за 26 млн
Видео: самый редкий и дорогой Aston Martin в России — почему он столько стоит?
УАЗ патриота
Главный российский внедорожник обновился. Тест Патриота, или как перестать бояться и полюбить плохие
Не мертвый сезон
Главные новинки мотосалона в Милане, который оказался интереснее Парижского автосалона
В США продают «Шишигу» за 169 тысяч рублей
Показано первое изображение нового Kia Soul
Раскрыт интерьер нового хэтчбека Mazda3
Все материалы
Дом
Вместе веселее
Почему россияне до сих пор живут в коммунальных квартирах
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
Вредные советы
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Несуществующий дом на дереве оценили в 170 миллионов рублей
Главный вокзал Нью-Йорка решили продать за 35 миллионов долларов
Определены масштабы подорожания жилья в Крыму после открытия моста
Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году
Все материалы